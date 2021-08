Visite de l’hippodrome de Deauville la Touques Hippodrome de Deauville – La Touques, 25 octobre 2021, Deauville.

Visite de l’hippodrome de Deauville la Touques

du lundi 25 octobre au mercredi 27 octobre à Hippodrome de Deauville – La Touques

Impulsé et inauguré par le Duc de Morny, l’hippodrome de Deauville – La Touques voit ses deux premières réunions se tenir les 14 et 15 août 1864. Au fil des ans de plusieurs constructions viendront étoffer et sublimer ce lieu: pavillon des balances, tribunes et nombreux aménagements d’embellissement. En 1982 l’hippodrome se dote d’un centre d’entraînement accueillant 400 chevaux à l’année et plus de 700 pendant l’été et en 2003 il est le premier à inaugurer une piste en sable fibrée permettant de courir par tous les temps. Vitrine emblématique de pur-sang dans le Calvados, l’hippodrome de Deauville – La Touques accueille chaque année plus de 40 journées de courses, dont plusieurs courses de Groupe 1 à son programme. Réputé pour son Meeting d’été, il est activé sept mois de l’année et organise aussi un Meeting d’automne ainsi qu’un Meeting d’hiver. Exclusivement réservé aux courses de plat et installé sur 70 hectares, il dispose de 3 pistes et d’une capacité d’accueil de 10 000 spectateurs. Site internet : [[http://www.france-galop.com/fr/hippodromedeauville](http://www.france-galop.com/fr/hippodromedeauville)](http://www.france-galop.com/fr/hippodromedeauville) A l’occasion des Equidays, une visite inédite de l’hippodrome vous sera proposée. **Lundi 25 octobre à partir de 10h :** * Visite guidée par le directeur de l’hippodrome pour découvrir les différents sites : écuries, salle des balances, tribunes, … **Mercredi 27 octobre à partir de 9h30 :** * Visite guidée par la directrice de la médiathèque de Deauville pour découvrir de l’histoire de l’hippodrome à travers l’exposition des Franciscaines * Visite guidée par le directeur de l’hippodrome pour découvrir les différents sites : écuries, salle des balances, tribunes, … Visite gratuite et inscription obligatoire. Prévoir une paire de bottes (ou de bonnes chaussures) en cas de pluie pour aller sur la piste. Faire attention aux passages des chevaux lors de votre arrivée sur le parking.

Gratuit sur inscription

A l'occasion des Equidays venez découvrir l'histoire de l'hippodrome de Deauville la Touques et visiter ses différents espaces le lundi 25 et mercredi 27 octobre.

Hippodrome de Deauville – La Touques 45 Avenue Hocquart de Turtot 14800 Deauville



