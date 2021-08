Brive-la-Gaillarde Centre d'études et musée Edmond Michelet Brive-la-Gaillarde, Corrèze Visite de l’exposition temporaire Centre d’études et musée Edmond Michelet Brive-la-Gaillarde Catégories d’évènement: Brive-la-Gaillarde

### Visite libre de l’exposition photographique “Les invisibles” de Warren Saré, présentée au musée Michelet du 10 septembre 2021 au 9 janvier 2022. L’objectif de ce photographe burkinabé immortalise des portraits des anciens combattants africains, les tirailleurs sénégalais, burkinabés, maliens, togolais qui se sont battus non seulement durant la Première et la Seconde Guerre mondiale en Europe, mais aussi en Indochine et en Algérie, pour la France. Animé par le devoir de mémoire, seul et avec peu de moyens, Warren Saré a sillonné l’Afrique de l’Ouest depuis 2005 à la recherche de ces témoins de l’Histoire (Burkina Faso, Benin, Mali, Niger, Côte d’Ivoire, Sénégal, Guinée Conakry et la France). La photographie est ici un remède contre l’oubli, elle rend les invisibles visibles, et remet dans la lumière les anciens combattants des ex-colonies françaises, figures oubliées et emblématiques de l’Histoire.

Gratuit.

