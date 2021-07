Béziers CIRDÒC - Mediatèca occitana Béziers, Hérault Visite de l’exposition « Marcher, Naviguer, Échanger. La carte et le territoire à l’âge des Troubadours » CIRDÒC – Mediatèca occitana Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Une exposition autour des mouvements, des circulations et des rencontres dans les pays d'Oc au temps des troubadours, illustrée par un parcours sonore et visuel contextualisant pratiques et art de vivre.

CIRDÒC – Mediatèca occitana
1 bis boulevard Du Guesclin, Place du 14 juillet, 34500 Béziers
Béziers
Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu CIRDÒC - Mediatèca occitana Adresse 1 bis boulevard Du Guesclin, Place du 14 juillet, 34500 Béziers Ville Béziers lieuville CIRDÒC - Mediatèca occitana Béziers