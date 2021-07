Visite de l’exposition FACE AU MUR, le graphisme engagé de 1970 à 1990 Musée de Bretagne,Les Champs Libres, 18 août 2021-18 août 2021, Rennes.

Musée de Bretagne, Les Champs Libres, le mercredi 18 août à 15:00

Dans les années 1960, l’affiche est un vecteur privilégié des engagements politiques. De nombreux graphistes y puisent leur inspiration tout en y trouvant pour certains la matrice de leurs propres engagements politiques. Au cours des décennies suivantes, 1970, 1980 et 1990, l’affiche continue de s’affirmer comme un médium important dans l’espace public, avec son langage et ses codes : populaire, elle est à la portée de tous, collée sur les murs, parfois transformée ou arrachée. Des graphistes s’en saisissent pour affirmer des convictions, à distance de la publicité : luttes anticoloniales et pacifisme, contestation sociale, droits de l’homme, des femmes, écologie et mouvements antinucléaires, identité et culture… À partir des collections et de l’exposition Internationales graphiques produite en 2016 par la bibliothèque La contemporaine, le Musée de Bretagne propose avec ses propres collections d’aborder le sujet à l’échelle internationale, en France et en Bretagne, révélant ainsi la richesse de la production graphique bretonne. Si vous êtes malentendants, appareillés ou pas, nous pouvons vous prêter un casque d’amplification ou un collier magnétique. Il suffit de nous le demander lors de votre réservation : [accessibilite@leschampslibres.fr](mailto:accessibilite@leschampslibres.fr)

Sur inscription, de 0 à 4€ suivant son taux d’invalidité

Prolongée jusqu’au 3 octobre 2021, cette exposition met à l’honneur plus de 130 affiches. Laissez-vous porter par cet univers graphique, décryptez aussi le contexte historique qui l’accompagne.

Musée de Bretagne,Les Champs Libres 10 cours des Alliés 35000 Rennes Rennes Ille-et-Vilaine



