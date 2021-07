VISITE DE L’EGLISE SAINT VICTOR Église Saint-Victor, 18 septembre 2021, Montesquieu-Volvestre.

Vous pourrez admirer une mise au tombeau du XVème assez remarquable, d’une salle du trésor dans laquelle se trouvent des reliquaires contenant les reliques de 23 saintes et saints, un tableau de Girodet, un retable superbe, et aussi un ensemble de 73 chasubles et vêtements liturgiques richement ornés. Toutes les visites sont gratuites, chacun étant libre, s’il le souhaite, de faire un don à l’association.

Gratuit ; Durée de chaque visite 2 heures; l’une à 10 heures, les suivantes à 14 heures et 16 heures, sous réserve que des obsèques, toujours imprévisibles, ne tombent ce jour là et nécessitent une adaptation

visite guidée de l’église riche d’un patrimoine remontant au XVème siècle pour les objets les plus anciens.

Église Saint-Victor 31310, Montesquieu-Volvestre Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T18:00:00