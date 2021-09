Rochecolombe Rochecolombe Ardèche, Rochecolombe Visite de l’église romane St Pierre à Sauveplantade – Rochecolombe Rochecolombe Rochecolombe Catégories d’évènement: Ardèche

Visite de l'église romane St Pierre à Sauveplantade – Rochecolombe 2021-09-18 09:00:00 09:00:00 – 2021-09-19 18:00:00 18:00:00

Rochecolombe Ardêche Rochecolombe Venez découvrir cette magnifique église dans le pur style roman. St Pierre de Sauveplantade est l’une des plus petites églises de la chrétienté. Elle est classée aux MH depuis 1908. +33 4 75 37 75 46 dernière mise à jour : 2021-09-03 par

