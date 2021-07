Gif-sur-Yvette ENS Paris-Saclay Essonne, Gif-sur-Yvette Visite de l’Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay ENS Paris-Saclay Gif-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

ENS Paris-Saclay, le samedi 18 septembre à 15:00

Créé en 1912, l’établissement a déménagé sur le plateau de Saclay en 2020. Le bâtiment, conçu par l’architecte Renzo Piano, vous ouvre ses portes à l’occasion d’une visite commentée ! **Sur inscription**

ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences 91190 Gif-sur-Yvette

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Gif-sur-Yvette Autres Lieu ENS Paris-Saclay Adresse 4 avenue des Sciences 91190 Gif-sur-Yvette Ville Gif-sur-Yvette lieuville ENS Paris-Saclay Gif-sur-Yvette