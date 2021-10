Visite de l’atelier TUMU – Atelier de création Terre et Bois Rue des Artisans, 30 octobre 2021, Mesquer.

Visite de l’atelier TUMU – Atelier de création Terre et Bois

Rue des Artisans, le samedi 30 octobre à 10:00

Dans le cadre de la semaine du Tourisme Economique et des Savoir-faire, venez découvrir l’atelier [TŬMÙ], atelier de création et de fabrication Terre et Bois. Installés à Mesquer dans leur atelier/boutique depuis 2019, ils conjuguent les métiers de céramiste et d’ébéniste pour concevoir et fabriquer du mobilier et des objets de décoration et des arts de la table en terre et en bois. L’Atelier propose ses collections de la marque [TŬMÙ] en petite série et des pièces uniques. Tous les objets créés par l’atelier sont « fait main » dans notre atelier en utilisant des matériaux naturels locaux afin de proposer des produits de qualité, durables et sains. À travers ses créations, l’Atelier [TŬMÙ] souhaite transmettre sa passion pour les matériaux terre et bois, des matériaux à la fois communs et nobles, en explorant le potentiel de la combinaison des grains de la terre et des fibres du bois. Et retrouvez l’ensemble des animations sur [La Baule-Presqu’île De Guérande – Semaine Du Tourisme Économique Et Des Savoir-Faire (semaine-tourisme-economique.bzh)](https://semaine-tourisme-economique.bzh/destinations/la-baule-presquile-de-guerande/). N’hésitez pas à réserver votre visite ! Le pass sanitaire vous sera demandé.

Rue des Artisans ZA de Kergoulinet 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique



