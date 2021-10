St molf 2 route de La Turballe 44350 St molf Loire-Atlantique, St molf Visite de l’atelier du Tourneur sur bois – Ca Tourne 2 route de La Turballe 44350 St molf St molf Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

du lundi 25 octobre au samedi 30 octobre à 2 route de La Turballe 44350 St molf

Dans le cadre de la semaine du Tourisme Economique et des Savoir-faire, venez découvrir l’atelier de Fabrice Bézier, tourneur sur bois. Il fabrique des petits objets en bois à partir de bois locaux (hêtre, frêne,…) et des stylos en Morta (bois fossilisé que l’on trouve dans les marais de Brière) “haut de gamme”. Les objets mettent en valeur le patrimoine du territoire par les sources d’inspiration de l’artisan à savoir: le sel, l’eau, la faune et la flore mais aussi par la nature même d’un des matériaux qu’il valorise à savoir le Morta, spécifique du marais de Brière. Et retrouvez l’ensemble des animations sur [La Baule-Presqu’île De Guérande – Semaine Du Tourisme Économique Et Des Savoir-Faire (semaine-tourisme-economique.bzh)](https://semaine-tourisme-economique.bzh/destinations/la-baule-presquile-de-guerande/). N’hésitez pas à réserver votre visite ! Le pass sanitaire vous sera demandé. Dans le cadre de la semaine du Tourisme Economique et des Savoir-faire, venez découvrir l’atelier de Fabrice Bézier, tourneur sur bois. Il fabrique des petits objets en bois à partir de bois lo… 2 route de La Turballe 44350 St molf 2 route de La Turballe 44350 St molf St molf Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-25T14:00:00 2021-10-25T17:45:00;2021-10-26T14:00:00 2021-10-26T17:45:00;2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T17:45:00;2021-10-28T14:00:00 2021-10-28T17:45:00;2021-10-29T14:00:00 2021-10-29T17:45:00;2021-10-30T14:00:00 2021-10-30T17:45:00

