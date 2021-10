Visite de l’atelier Déco Vitrail de Pascal Bouchard – Maitre verrier 18 avenue Monchicourt 44500 La baule, 25 octobre 2021, La baule.

Visite de l’atelier Déco Vitrail de Pascal Bouchard – Maitre verrier

du lundi 25 octobre au samedi 30 octobre à 18 avenue Monchicourt 44500 La baule

Dans le cadre de la semaine du Tourisme Economique et des Savoir-faire, venez découvrir l’atelier du Maitre verrier Pascal Bouchard, créateur de vitraux. L’atelier Déco Vitrail est un atelier de création et de restauration de vitraux doté d’un grand show room qui détaille tous les styles de vitraux de différentes époques. Les tables de travail expliquent les étapes de création et les outils présents témoignent d’un savoir faire unique et original. Atelier qui pratique le savoir faire du vitrail traditionnel et du vitrail contemporain avec les quatre techniques du vitrail. Pascal Bouchard vous propose de vous plonger dans un univers très original. Avec grande pédagogie, le maître verrier explique avec passion son art et répond généreusement aux questions du public. On ne regarde plus les vitraux de la même façon et on apprend beaucoup, la visite est à portée des adultes et des enfants. Et retrouvez l’ensemble des animations sur [La Baule-Presqu’île De Guérande – Semaine Du Tourisme Économique Et Des Savoir-Faire (semaine-tourisme-economique.bzh)](https://semaine-tourisme-economique.bzh/destinations/la-baule-presquile-de-guerande/). N’hésitez pas à réserver votre visite ! Le pass sanitaire vous sera demandé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-25T16:00:00 2021-10-25T16:30:00;2021-10-26T11:00:00 2021-10-26T11:30:00;2021-10-27T16:00:00 2021-10-27T16:30:00;2021-10-28T11:00:00 2021-10-28T11:30:00;2021-10-29T16:00:00 2021-10-29T16:30:00;2021-10-30T11:00:00 2021-10-30T11:30:00