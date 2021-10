Visite de l’atelier de sellerie « Le fil de la côte » Douarnenez, 27 octobre 2021, Douarnenez.

Visite de l’atelier de sellerie « Le fil de la côte » 2021-10-27 09:30:00 – 2021-10-27 Terre plein du port Le fil de la côte

Douarnenez Finistère

Dans le cadre de la semaine de l’économie touristique et des savoir-faire :

La sellerie nautique consiste en la confection de tauds, capotes, coussins, etc.

Le masque et le passe sanitaire sont obligatoires lors de la visite guidée.

La sellerie nautique et générale « Le fil de la côte » crée des éléments de sellerie sur commande. Pour tout type de bateaux, Mathilde HAMON réalise des éléments pour l’intérieur ou l’extérieur. Elle fabrique même des trousses de toilettes, protection d’enceintes.

Bonnes chaussures, pas de poussette. Les conditions d’accès et de visites peuvent être plus difficile du fait de l’activité des chantiers (espace restreint, outils, machine…).

https://douarnenez-tourisme.com/agenda/temps-forts-a-ne-pas-manquer/semaine-de-leconomie-touristique-et-des-savoir-faire-edition-2021/

