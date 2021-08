VISITE DE L’ANTENNE DES ARCHIVES EN COMMINGES [SAINT-GAUDENS] Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges, 21 octobre 2021, Saint-Gaudens.

Les Archives départementales en Comminges —————————————– L’antenne des Archives départementales à Saint-Gaudens a été créée en 1989 pour conserver les archives du Comminges au plus près de sa population, promouvoir son patrimoine, le valoriser et en faciliter l’accès. Elle accueille aussi le service des Antiquités et objets d’art. Lors de cette visite, un aperçu des fonds conservés sera présenté : archives déposées par les communes de l’arrondissement de Saint-Gaudens, fonds privés liés à l’histoire du Sud de notre département, périodiques et presse locale, microfilms etc. Animation : Stéphanie Dumay, responsable de l’antenne. **Infos pratiques** * **Quand ?** Jeudi 21 octobre 2021, 17h30-19h. * **Où ?** Antenne du Comminges. Espace Pégot – 31800 Saint-Gaudens. Parking GRATUIT Jean Pégot. * **Comment réserver ?** [[https://services.haute-garonne.fr/](https://services.haute-garonne.fr/)](https://services.haute-garonne.fr/) [rubrique « Archives départementales »]. **Gratuit. Sur réservation.** Les activités culturelles des Archives départementales de la Haute-Garonne se dérouleront dans le respect des conditions sanitaires en vigueur : * Port du masque obligatoire dès 11 ans. * Distanciation physique lors des déplacements. * Gel hydro alcoolique mis à disposition. * Présentation obligatoire du Pass sanitaire à l’entrée pour toutes personnes à partir de 12 ans. **Pour plus d’informations :** 05 34 32 50 90. Courriel : [[antenne.archives@cd31.fr](mailto:antenne.archives@cd31.fr)](mailto:antenne.archives@cd31.fr)

