### Venez visiter le complexe monastique carolingien : vestiges de l’abbatiale construite vers 1046, du Trésor, emblème de l’abbaye de la fin du XIIe et des Grands Greniers, probable hôtellerie… Une campagne de fouilles menée de 2011 à 2017, conduite par le bureau d’investigations archéologiques Hadès sous la direction de Jean-Luc Piat, puis de Patrick Bouvart, a permis l’exhumation de nombreux objets dont la valorisation est en cours. Le gisant d’un chevalier du XIIIe siècle est visible dans la salle du musée sur le site de l’abbaye de Nanteuil-en-Vallée. La découverte de trois crosses d’abbés revêt un caractère exceptionnel. A l’origine enrobées dans de l’argile et des produits de corrosion, ces crosses (non visibles pour l’instant sur le site hormis dans le cadre d’une vidéo) ont été magnifiquement restaurées à l’aide d’un financement de la DRAC. Ce sont des objets précieux dont le matériau de base est le cuivre qui est recouvert d’une couche d’or et parfois d’émaux de différentes couleurs. Elles présentent les caractéristiques d’une réalisation par les Ateliers du Limousin, dont l’activité portera la province au sommet d’une production qui se diffusera dans toute l’Europe au XIIIe siècle. Une exposition de métiers d’art aura lieu sur le site de l’abbaye le dimanche.

Abbaye Notre-Dame et Saint-Benoît 7 rue de l'Abbaye, 16700 Nanteuil-en-Vallée Nanteuil-en-Vallée Charente

