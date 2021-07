Sauveterre-de-Béarn Tour Monréal Pyrénées-Atlantiques, Sauveterre-de-Béarn Visite de la tour Monréal et jeu des Lois pour les scolaires locaux Tour Monréal Sauveterre-de-Béarn Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

le vendredi 17 septembre à Tour Monréal Gratuit. Réservation obligatoire. Réservé aux scolaires du secteur de Sauveterre (écoles, collèges).

Les scolaires locaux découvriront la tour Monréal et sa maquette de Sauveterre entre les XIIIe et XVIe siècles. Un jeu ludique autour du patrimoine local, inspiré du jeu de l’Oie, sera organisé. Tour Monréal Place des Salières, 64390 Sauveterre-de-Béarn Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T11:30:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T16:30:00

