Aubusson Cité internationale de la tapisserie Aubusson, Creuse Visite de la Nef des tentures à la lampe torche Cité internationale de la tapisserie Aubusson Catégories d’évènement: Aubusson

Creuse

Visite de la Nef des tentures à la lampe torche Cité internationale de la tapisserie, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Aubusson. Visite de la Nef des tentures à la lampe torche

Cité internationale de la tapisserie, le samedi 3 juillet à 19:30 Les médiatrices de la Cité vous invitent à visiter la Nef des tentures et à découvrir les tapisseries à la lampe torche (Durée : 1h). Départs des visites toutes les 30 minutes. Cité internationale de la tapisserie Rue des Arts, 23200 Aubusson Aubusson Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:30:00 2021-07-03T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aubusson, Creuse Étiquettes évènement : Autres Lieu Cité internationale de la tapisserie Adresse Rue des Arts, 23200 Aubusson Ville Aubusson lieuville Cité internationale de la tapisserie Aubusson