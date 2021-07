Troyes Synagogue de Troyes - Maison Rachi Aube, Troyes Visite de la Maison Rachi Synagogue de Troyes – Maison Rachi Troyes Catégories d’évènement: Aube

Troyes

Visite de la Maison Rachi Synagogue de Troyes – Maison Rachi, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Troyes. Visite de la Maison Rachi

le dimanche 19 septembre à Synagogue de Troyes – Maison Rachi

### Explications sur la Torah, le Talmud et l’œuvre de Rachi. Visite de la synagogue, de la bibliothèque, de la cour n° 3 avec vitrail et ascenseur, l’oratoire, les combles, la salle digitale, la salle du Talmud et la salle du vitrail avec l’arbre généalogique de Rachi.

Gratuit. Réservation obligatoire. Durée de la visite : 1h30 à 2h. Pour des raisons de sécurité, le nombre de personnes sera limité et un contrôle des sacs sera effectué à l’entrée. La synagogue fermera ses portes après chaque rendez-vous.

Explications sur la Torah, le Talmud et l’œuvre de Rachi. Synagogue de Troyes – Maison Rachi 5 rue Brunneval, 10000 Troyes Troyes Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:30:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:30:00;2021-09-19T17:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aube, Troyes Étiquettes évènement : Autres Lieu Synagogue de Troyes - Maison Rachi Adresse 5 rue Brunneval, 10000 Troyes Ville Troyes lieuville Synagogue de Troyes - Maison Rachi Troyes