_Lieu de mémoire, la maison natale Claude-Debussy présente les souvenirs de famille du compositeur, sa vie quotidienne, ses affinités artistiques et ses objets personnels propices à son inspiration musicale._ Deux expositions viennent compléter le parcours : * **au RDC : JBC interprète Debussy, le Street-Art s’invite au Musée** En octobre 2020, la ville de Saint-Germain-en-Laye s’est parée, rue de la Procession, d’une fresque murale représentant Claude Debussy, l’un de ses plus illustres enfants. Fidèle à sa mission de célébrer la mémoire du compositeur, la Maison natale Claude-Debussy a invité l’artiste, JBC, à raconter son beau projet qui est une manière nouvelle et contemporaine d’honorer le musicien qui n’a jamais été aussi grand que sur cette œuvre de 12 m de haut. Le musée accueille le Street Art ! * **Dans le musée : Debussy, Baudelaire, Poe : Harmonies du soir** Les poèmes de Charles Baudelaire ont été source d’inspiration pour bien des compositeurs. Claude Debussy en fait partie et les met en musique dans ses mélodies de jeunesse. Mais au-delà du poète, Baudelaire est aussi le traducteur attitré d’Edgar Allan Poe. La découverte de ses traductions, au temps du Chat noir, est une véritable révélation pour le compositeur. Très vite, il pense à composer un triptyque symphonique autour de l’œuvre de l’auteur américain mais la composition de _Pelléas et Mélisande_ d’après Maurice Maeterlinck met ce projet de côté. Il n’abandonne pas cependant cette idée et travaille par intermittence jusqu’en 1917 au _Diable dans le beffroi,_ satyre humoristique et surtout à _La Chute de la maison Usher_… Toutes deux laissées inachevées.

