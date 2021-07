Visite de la Forteresse militaire du Mont-Valérien Forteresse du Mont Valérien, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Suresnes.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Forteresse du Mont Valérien

Ouverture et visite exceptionnelle de la Forteresse du Mont-Valérien à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, à travers un circuit de visite libre où les militaires du régiment répondront à vos questions à chaque point d’intérêt. La forteresse du Mont-Valérien est un lieu unique, marqué par les combats de la Ville de Paris et berceau de l’arme des Transmissions militaire. De la poudrière semi-enterrée à la place d’armes en passant par le dernier Colombier militaire d’Europe et le Mémorial de France Combattante, découvrez un lieu caché qui regorge de secrets d’histoire militaire. Une visite adaptée à tous, mêmes les plus petits, avec nos activités ludiques partout sur la forteresse et surtout autour de la place d’armes ! L’entrée, la visite et les activités proposées sont entièrement gratuites et sans réservations. La restauration est possible sur place soit à la cantine militaire soit à la buvette. Nous vous attendons nombreux !

Forteresse du Mont Valérien Rue du Colonel Hubert Delestrée 92150 Suresnes Suresnes Hauts-de-Seine



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00