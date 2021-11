Évry Évry Évry, Yonne Visite de la crèche vivante à la Ferme de Flo Évry Évry Catégories d’évènement: Évry

Évry Yonne EUR 8.5 8.5 A l’occasion des fêtes, venez découvrir la crèche vivante de la Ferme de Flo !

Goûter de l’Atelier des Sens 89 et boissons chaudes comprises.

Sur réservation uniquement.

Lieu Évry Adresse La Ferme de Flo 7 Rue des Ramoneds Ville Évry