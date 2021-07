Port-Bail-sur-Mer Port-Bail-sur-Mer Manche, Port-Bail-sur-Mer Visite de la cidrerie du Domaine de Rugueville Port-Bail-sur-Mer Port-Bail-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Visite de la cidrerie du Domaine de Rugueville Port-Bail-sur-Mer, 4 août 2021-4 août 2021, Port-Bail-sur-Mer. Visite de la cidrerie du Domaine de Rugueville 2021-08-04 10:30:00 – 2021-08-04 PORTBAIL 1 Carrefour des Hougues

Port-Bail-sur-Mer Manche Visite du domaine de Rugueville avec Nicolas Flambard, fils du créateur de l’exploitation. Découvrez la fabrication du cidre, du calvados et du jus de pomme de la récolte à la mise en bouteille. La visite se termine dans la boutique avec une dégustation de cidre, jus de pommes… Durée de la visite : environ 1h30.

Tarif : 2,50€ à partir de 12 ans.

reservation@ot-cotentin.fr +33 2 33 04 03 07

Tarif : 2,50€ à partir de 12 ans.

