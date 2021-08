Nantes Chapelle du martray Loire-Atlantique, Nantes Visite de la champignonnière du Martray Chapelle du martray Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Vous découvrirez ce lieu remarquable qui est la chapalle du Martray dans laquelle se situe une champignnonière. 100kg de champignons sont produits chaque semaine au sein même de ses murs. Vous y retrouverez les coulisses de cette activité d’agriculture urbaine.[https://www.lechampignonurbain.fr/](https://www.lechampignonurbain.fr/)

Gratuit sur inscription pour faciliter la visite. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

