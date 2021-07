Binic-Étables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer, Côtes-d'Armor Visite de la brasserie UNCLE Binic-Étables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer Catégories d’évènement: Binic-Étables-sur-Mer

Côtes-d'Armor

Visite de la brasserie UNCLE Binic-Étables-sur-Mer, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Binic-Étables-sur-Mer. Visite de la brasserie UNCLE 2021-07-24 – 2021-07-24 Rue Duguesclin, Etables-sur-Mer Brasserie UNCLE

Binic-Étables-sur-Mer Côtes d’Armor Binic-Étables-sur-Mer Visites guidées à la brasserie tous les samedis cet été. Découvrez la brasserie, le procédé de brassage de bières, des étapes de la transformation du grain jusqu’à la bouteille, dégustation des différentes matières premières et de notre gamme de bières UNCLE. Uniquement sur réservation par téléphone avec Mathieu le Gallais. Min. 4 pers/maxi 15 pers, à partir de 18 ans, (ayant l’age légal de consommation d’alcool). +33 6 83 03 17 77 Visites guidées à la brasserie tous les samedis cet été. Découvrez la brasserie, le procédé de brassage de bières, des étapes de la transformation du grain jusqu’à la bouteille, dégustation des différentes matières premières et de notre gamme de bières UNCLE. Uniquement sur réservation par téléphone avec Mathieu le Gallais. Min. 4 pers/maxi 15 pers, à partir de 18 ans, (ayant l’age légal de consommation d’alcool). dernière mise à jour : 2021-07-12 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Binic-Étables-sur-Mer, Côtes-d'Armor Autres Lieu Binic-Étables-sur-Mer Adresse Rue Duguesclin, Etables-sur-Mer Brasserie UNCLE Ville Binic-Étables-sur-Mer lieuville 48.6439#-2.83454