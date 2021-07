Oberbruck Oberbruck Haut-Rhin, Oberbruck Visite de la Brasserie Oberbruck Oberbruck Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Oberbruck Haut-Rhin Oberbruck EUR Tous les secrets de fabrication d’une bière artisanale et locale. Visite avec présentation du matériel et du process de A à Z suivie d’un moment d’échange avec dégustation. 4 € par personne, Gratuit pour les enfants. Tous les secrets de fabrication d’une bière artisanale et locale. Visite avec présentation du matériel et du process de la bière de A à Z suivie d’une dégustation. +33 6 88 39 60 28 Tous les secrets de fabrication d’une bière artisanale et locale. Visite avec présentation du matériel et du process de A à Z suivie d’un moment d’échange avec dégustation. 4 € par personne, Gratuit pour les enfants. dernière mise à jour : 2021-07-26 par

