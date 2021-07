Poissy Musée du Jouet Poissy, Yvelines Visite contée du Musée du Jouet Musée du Jouet Poissy Catégories d’évènement: Poissy

Visite contée du Musée du Jouet

le samedi 18 septembre à Musée du Jouet

le samedi 18 septembre à Musée du Jouet

Une découverte insolite, et adaptée aux petits, des jouets du musée à travers les aventures de Tomy l’ours en peluche, qui rencontre successivement une poupée, un marin, des jouets mécaniques…

Gratuit sur inscripion préalable, 10 enfants maximum, accompagnés d’1 ou 2 parents.

Musée du Jouet 1 enclos de l'Abbaye 78300 Poissy

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T10:45:00;2021-09-18T11:15:00 2021-09-18T12:00:00

