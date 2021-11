Le Mans Le Mans 72000, Le Mans VISITE COMMENTÉE : VOLTE-FACE OU L’ART DU PORTRAIT Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: 72000

VISITE COMMENTÉE : VOLTE-FACE OU L'ART DU PORTRAIT Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans

2021-12-04 14:30:00 – 2021-12-04 16:00:00

Le Mans 72000 EUR 6 6 Le musée de Tessé vous propose un parcours de visite sur l’art du portrait en peinture : réaliste ou idéalisé, découvrez les dessous de ce genre pictural du 16e jusqu’au début du 20e siècle.

Sur inscription dans la limite des places disponibles. Visite commentée : Volte-face ou l'art du portrait musees@lemans.fr +33 2 43 47 38 51 http://www.lemans.fr/musees

EUR 6 6

