Savigny-en-Véron Indre-et-Loire Dans le cadre de son travail sur la pierre, Martine Hubert-Pellier vous propose une visite commentée sur Savigny-en-Véron et Candes-Saint-Martin : polissoir néolithique, rouleau à dépiquer, auge, fruit du mur, remplois, fours, sculptures inattendues… Venez découvrir l’incroyable diversité des usages de la pierre à travers le temps.

En compagnie de Martine Hubert-Pellier, géographe. Tous publics – Enfants à partir de 10 ans

Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 €

Forfait famille : 11 €

RDV à l’écoMusée

