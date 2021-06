Visite commentée “Habiter à Paray du Moyen-Âge au début du XXe siècle” Paray-le-Monial, 26 juin 2021-26 juin 2021, Paray-le-Monial.

Office de Tourisme de Paray-le-Monail 25 Avenue Jean-Paul II

Paray-le-Monial Saône-et-Loire

2.5 EUR

Durée : 1h30 – Distance parcourue : 1 500 mètres

Combien de parodiens ont foulé les pavés de cette bourgade ? D’abord clos dans une enceinte fortifiée, qui est encore visible à quelques endroits, l’habitat s’est ensuite développé sur un périmètre de plus en plus large. Des maisons à pans de bois aux maisons bourgeoises de l’entre deux guerres, en passant par les hôtels particuliers, Paray-le-Monial offre un panel au reflet des changements de la société et des modes de vie au fil des siècles.

Uniquement sur réservation

contact@tourisme-paraylemonial.fr +33 3 58 81 12 09 https://www.tourisme-paraylemonial.fr/

