le samedi 18 septembre à EPSM Daumézon 20 personnes par groupe

Parcours au sein du parc pour découvrir différents lieux comme le cimetière, la chapelle, l’œuvre monumentale d’André Robillard, les serres de l’établissement, etc. EPSM Daumézon 1 Route de Chanteau, 45400 Fleury-les-Aubrais Semoy Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00

