Parcours dans un verger, plan en main, et arrêts commentés sur les sites de la priorale, du réfectoire, des cuisines du prieuré Saint-Louis, puis pause assise dans l’atelier d’Ernest Meissonier avec présentation de représentations de quelques-unes des oeuvres du peintre sur Napoléon.

30 à 40 personnes maximum selon les conditions sanitaires. Tout public. Inscription obligatoire jusqu’au vendredi 17 septembre à midi.

parcours dans un verger sur le site du prieuré Saint-Louis, visite de l'atelier d'Ernest Meissonier Prieuré Saint-Louis de Poissy et atelier d'Ernest Meissonier 2 ter enclos de l'Abbaye 78300 Poissy Poissy Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:45:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:45:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:45:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:45:00

Catégories d'évènement: Poissy, Yvelines