2022-08-10 – 2022-08-10

Doubs Rougemont EUR 0 0 Tout savoir sur les trésors de la géologie : septarias de taille exceptionnelle, fossiles et ammonites, cristaux mais aussi sur la paléontologie locale grâce aux explications d’un passionné.

Rendez-vous à 14 h 30 au Musée.

Rez-de-chaussée de la Mairie de Rougemont.

