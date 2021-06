Paris Château de la Reine-Blanche Paris Visite commentée du château de la Reine Blanche Château de la Reine-Blanche Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de la Reine-Blanche

Sous la conduite de nos guides, vous découvrirez l’histoire et l’architecture du château, notamment les tours à vis et les toîtures, tout en le restituant dans l’histoire industrielle de ce quartier !

entrée libre, visite guidée par groupes

Edifié sous François Ier, puis agrandi au XVIIe siècle, ce château servit de demeure à la famille Gobelin, dont il manifesta la grandeur par ses belles prouesses architecturales. Château de la Reine-Blanche 4 rue Gustave-Geffroy 75013 Paris Paris Paris 13e Arrondissement Paris

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

