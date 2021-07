Visite commentée du château d’Argenton Argentonnay, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Argentonnay.

Visite commentée du château d’Argenton 2021-07-07 – 2021-08-29 Château d’Argenton 8 place Philippe de Commynes

Argentonnay Deux-Sèvres

Les ruines de la forteresse médiévale surplombent toute la vallée et offrent un magnifique panorama. Profitez d’une visite accompagnée par un bénévole de l’association pour venir découvrir dans la chapelle St Georges, la peinture murale classée datant du XIème siècle et représentant le Christ en majesté : la perle du château ! Rendez-vous : devant la grille du parc. Sur réservation. Visite tous les jeudis matins à 10 h et tous les dimanches à 17 h.

+33 6 82 25 01 76

