Les jardins sont organisés en 2 parties :

Un jardin en étoile, 5 branches chacune représentant un organe avec les plantes médicinales qui correspondent.

Le jardin d’aspérule, 8 branches qui regroupent toutes les fonctions des plantes sauvages.

10 personnes par animatrice

Jardin pédagogique des plantes compagnes 40 route de Besançon 25111 Montgesoye Montgesoye Doubs

