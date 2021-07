Visite commentée de l’exposition Carnavals (exposition reconnue d’intérêt national) Granville, 6 août 2021-6 août 2021, Granville.

Visite commentée de l’exposition Carnavals (exposition reconnue d’intérêt national) 2021-08-06 10:30:00 10:30:00 – 2021-08-06 11:30:00 11:30:00 Place de l’Isthme La Haute-Ville

Granville Manche Granville

Se produisant souvent au printemps, le carnaval représente une bulle de liberté, un sas de déconnexion avec l’hiver passé, et une célébration de la renaissance de la nature. L’exposition Carnavals resitue l’identité particulière du carnaval de Granville (inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO depuis 2016) dans le contexte plus global des carnavals à travers le monde. Découvrez le carnaval depuis ses origines, jusqu’aux particularités développées dans les carnavals les plus emblématiques du globe. Plongez dans cet univers à travers une présentation commentée de l’exposition.

musee.anacreon@ville-granville.fr +33 2 33 51 02 94

