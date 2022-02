Visite commentée de l’église de Saint-Estèphe Saint-Estèphe Saint-Estèphe Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Estèphe

Visite commentée de l’église de Saint-Estèphe Saint-Estèphe, 3 juillet 2022, Saint-Estèphe. Visite commentée de l’église de Saint-Estèphe Le Bourg Eglise Saint-Estèphe

2022-07-03 – 2022-07-03 Le Bourg Eglise

Saint-Estèphe Dordogne Saint-Estèphe Visite commentée de l’église romane de St Estèphe : son architecture, son ameublement, ses peintures.

Gratuit. Durée 1h15. Visite commentée de l’église romane de St Estèphe : son architecture, son ameublement, ses peintures.

Gratuit. Durée 1h15. +33 6 45 45 55 24 Visite commentée de l’église romane de St Estèphe : son architecture, son ameublement, ses peintures.

Gratuit. Durée 1h15. OT Piégut

Le Bourg Eglise Saint-Estèphe

dernière mise à jour : 2022-02-04 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Estèphe Autres Lieu Saint-Estèphe Adresse Le Bourg Eglise Ville Saint-Estèphe lieuville Le Bourg Eglise Saint-Estèphe Departement Dordogne

Saint-Estèphe Saint-Estèphe Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-estephe/

Visite commentée de l’église de Saint-Estèphe Saint-Estèphe 2022-07-03 was last modified: by Visite commentée de l’église de Saint-Estèphe Saint-Estèphe Saint-Estèphe 3 juillet 2022 Dordogne Saint-Estèphe

Saint-Estèphe Dordogne