Visite commentée de l’église catholique Niederbronn-les-Bains, 7 juillet 2022, Niederbronn-les-Bains.

Visite commentée de l’église catholique Niederbronn-les-Bains

2022-07-07 14:30:00 – 2022-07-07

Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin Niederbronn-les-Bains

Découverte culturelle et religieuse de l’église St Martin, richement décorée de très nombreuses peintures murales inspirées de l’iconographie byzantine, datant de la fin du XVIIIème siècle, avec le Christ pantocrator, les apôtres et leurs symboles, la vie de St Martin, des temps forts de l’Ancien et du Nouveau Testament …

L’église catholique St Martin, datant de 1886, présente de belles peintures murales inspirées de l’iconographie byzantine avec le Christ pantocrator, les apôtres et leurs symboles. Une découverte iconographique de ce lieu de culte s’impose.

+33 3 88 80 89 70

