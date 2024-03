Visite guidée de la miellerie Rossfeld, samedi 13 avril 2024.

Visite guidée de la miellerie Rossfeld Bas-Rhin

La miellerie de Rossfeld vous accueille pour une découverte riche et gourmande

La miellerie vous accueille pour une découverte riche et gourmande présentation du fonctionnement de l’atelier, du travail et des techniques de production de miel . 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:00:00

fin : 2024-04-13

5a rue du château

Rossfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est benfeld@grandried.alsace

L’événement Visite guidée de la miellerie Rossfeld a été mis à jour le 2024-03-18 par Office de tourisme du grand Ried