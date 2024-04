Marché europen de la brocante et du design Strasbourg, samedi 11 mai 2024.

Six week-ends par an, découvrez le meilleur de la brocante et du design dans un cadre patrimonial exceptionnel, en plein cœur de Strasbourg. Six événements thématisés, pour toutes les bourses et pour tous les goûts !

Rencontrez des antiquaires et brocanteurs amoureux de leur métier, qui sélectionnent chacun de leurs objets avec un grand soin. Décoration, mobilier, livres et tableaux anciens, accessoires et bijoux authentifiés, vêtements vintage et autres curiosités et objets insolites ; derrière chaque trésor il y a une histoire que ces professionnels aiment à raconter et des gestes minutieux pour leur offrir une seconde vie.

Un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’objets chinés mais aussi pour tous les curieux ! 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11

fin : 2024-05-12

place Broglie

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est brocantes-strasbourg@orange.fr

