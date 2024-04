Soirée dansante, tarte flambée à volonté Hindisheim, samedi 11 mai 2024.

Soirée dansante, tarte flambée à volonté Hindisheim Bas-Rhin

Profitez d’un moment détente et musical entre amis et famille en dégustant une bonne tarte flambée.

Venez passer une superbe soirée et partager une de nos fameuses tartes flambées cuite au feu de bois et à volonté avec Christian Moraise le 11 mai et Alsace DJ Team le 18 mai pour une ambiance garantie. En famille, entre amis…un bon moment à partager. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 18:30:00

fin : 2024-05-11

rue Kaltau

Hindisheim 67150 Bas-Rhin Grand Est annie.mutschler@orange.fr

