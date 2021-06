Tournon-sur-Rhône Le jardin d'Éden Ardèche, Tournon-sur-Rhône Visite commentée de l’ancien parc des moines Cordeliers Le jardin d’Éden Tournon-sur-Rhône Catégories d’évènement: Ardèche

Un écrin de verdure ancré dans l’histoire. —————————————— L’association du jardin d’Eden vous propose de partir sur les traces des moines Cordeliers en parcourant ce havre de paix blotti au pied de l’ancien monastère. Ce jardin de plus d’un hectare entouré de remparts bâtis en 1525 abrite notamment les vestiges d’une ancienne chapelle et des bassins remontant à la Renaissance. Le belvédère offre au visiteur un point de vue remarquable sur le patrimoine de la cité tournonaise et sur le Rhône.

4 € adulte et 1 € enfant de moins de 14 ans

L’association du Jardin d’Eden vous propose de découvrir l’ancien parc des moines Cordeliers niché au pied de l’ancien monastère et de découvrir les éléments d’un patrimoine datant de la Renaissance. Le jardin d’Éden 8, rue Lachanal, 07300 Tournon-sur-Rhône, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Tournon-sur-Rhône Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

