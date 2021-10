Cabourg Cabourg Cabourg, Calvados [Visite commentée] Cabourg à la Belle Époque Cabourg Cabourg Catégories d’évènement: Cabourg

Calvados

[Visite commentée] Cabourg à la Belle Époque Cabourg, 29 décembre 2021, Cabourg. [Visite commentée] Cabourg à la Belle Époque 2021-12-29 10:30:00 10:30:00 – 2021-12-29 Jardins de l’Hôtel de Ville Départ de l’office de tourisme

Cabourg Calvados Cabourg De la Belle Époque, en passant par les villas puis la naissance des infrastructures touristiques de Cabourg : la partie Est de la station n’aura plus de secrets pour vous ! Vous découvrirez aussi les personnalités qui ont contribué à la renommée de Cabourg. Places limitées. Inscription obligatoire. De la Belle Époque, en passant par les villas puis la naissance des infrastructures touristiques de Cabourg : la partie Est de la station n’aura plus de secrets pour vous ! Vous découvrirez aussi les personnalités qui ont contribué à la renommée de… cabourg@ncpa-tourisme.fr +33 2 31 06 20 00 De la Belle Époque, en passant par les villas puis la naissance des infrastructures touristiques de Cabourg : la partie Est de la station n’aura plus de secrets pour vous ! Vous découvrirez aussi les personnalités qui ont contribué à la renommée de Cabourg. Places limitées. Inscription obligatoire. dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Cabourg, Calvados Autres Lieu Cabourg Adresse Jardins de l'Hôtel de Ville Départ de l'office de tourisme Ville Cabourg lieuville 49.28737#-0.11675