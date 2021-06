Le Perreux-sur-Marne Circuit "Les bords de Marne du Perreux" Le Perreux-sur-Marne, Val-de-Marne Visite commentée « Bords de Marne Le Perreux » Circuit « Les bords de Marne du Perreux » Le Perreux-sur-Marne Catégories d’évènement: Le Perreux-sur-Marne

D’abord lieu de villégiature, le Perreux devient au début du XXe siècle une véritable ville qui accueille chaque dimanche la foule des promeneurs venus de Paris. Ces promeneurs viennent apprécier le cadre champêtre des bords de Marne dont les berges sont aménagées au fil du temps. En effet, jusqu’au XVIIIe siècle, les maisons de plaisance s’étageaient sur la pente sans que les rives ne soient aménagées. Seuls quelques lavoirs, « bateau-lessive », bains-publics ou pontons de pêcheurs étaient installés. L’arrivée du chemin de fer et la canalisation du cours d’eau, qui facilite la navigation, provoquent la métamorphose des bords de Marne. L’aménagement d’un chemin qui longe les berges depuis Joinville-le-Pont jusqu’à Neuilly-sur-Marne permet l’installation des guinguettes, garages à bateaux, clubs nautiques, etc. Dans la boucle du Perreux, l’exploitation du sable des anciens lits de la rivière se développe. Des bacs permettent de traverser la Marne avant la construction du Pont de Bry et de la passerelle. Cette promenade sur les berges, avec ses pontons au bord de l’eau et son atmosphère verdoyante, vous dépaysera et vous permettra d’admirer les élégantes maisons de tous les styles, ainsi que divers équipements publics ou associatifs à l’architecture tout à fait intéressante. La fantastique histoire de cette boucle vous sera racontée lors de la visite proposée par l’Office de Tourisme pendant deux heures au départ de la Mairie du Perreux sur Marne.

Nombre de places limitées 20

Située dans l’une des pittoresques boucles de la Marne, le Perreux-sur-Marne est longé par trois kilomètres de berges qui sont aujourd’hui aménagées en une agréable promenade. Circuit « Les bords de Marne du Perreux » Mairie du Perreux-sur-Marne – 98 avenue du Général-de-Gaulle 94170 Le Perreux-sur-Marne Le Perreux-sur-Marne Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:30:00

