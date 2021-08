Mulhouse Temple Saint-Étienne Haut-Rhin, Mulhouse Visite commentée à vélo : d’un lieu de culte à l’autre Temple Saint-Étienne Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

Visite commentée à vélo : d’un lieu de culte à l’autre Temple Saint-Étienne, 19 septembre 2021, Mulhouse. Visite commentée à vélo : d’un lieu de culte à l’autre

Temple Saint-Étienne, le dimanche 19 septembre à 15:00 Gratuit. Sur inscription. Départ : devant le temple Saint-Étienne. Venir avec son vélo.

Le parcours à vélo conduit par un guide-conférencier emmènera sur les traces de bâtiments cultuels catholiques, protestants, israélites et musulmans aux qualités architecturales indéniables. Temple Saint-Étienne 12 place de la Réunion, 68100 Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Temple Saint-Étienne Adresse 12 place de la Réunion, 68100 Mulhouse Ville Mulhouse lieuville Temple Saint-Étienne Mulhouse