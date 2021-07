Sain-Bel Château de Montbloy Rhône, Sain-Bel Visite commenté au au château de Montbloy Château de Montbloy Sain-Bel Catégories d’évènement: Rhône

Sain-Bel

Visite commenté au au château de Montbloy Château de Montbloy, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Sain-Bel. Visite commenté au au château de Montbloy

Château de Montbloy, le dimanche 19 septembre à 15:00

Au cours de la visite libre ou commentée on peut remarquer les vestiges de la muraille du 12ème siècle, des fresques attribuées au peintre royal Jacques STELLA, escalader les escaliers de la tour pour avoir une vue à 180° du paysage.

Entrée libre

Visite des extérieurs du château médiéval de MONTBLOY Château de Montbloy 16, montée du château, 69210 Sain-Bel, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Sain-Bel Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Sain-Bel Étiquettes évènement : Autres Lieu Château de Montbloy Adresse 16, montée du château, 69210 Sain-Bel, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Sain-Bel lieuville Château de Montbloy Sain-Bel