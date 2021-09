Guérande Guérande Guérande, Loire-Atlantique VISITE CHAUSSAGE ET TRAVAUX DU MARAIS Guérande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

VISITE CHAUSSAGE ET TRAVAUX DU MARAIS Guérande, 30 septembre 2021, Guérande. VISITE CHAUSSAGE ET TRAVAUX DU MARAIS 2021-09-30 10:30:00 – 2021-09-30 13:00:00 Terre de Sel Pradel

Guérande Loire-Atlantique Venez découvrir les travaux du marais en automne. Rencontre avec un paludier.

Réservé aux bons marcheurs et aux enfants de plus de 7 ans. contact@terredesel.com +33 2 40 62 08 80 http://www.terredesel.com/ Venez découvrir les travaux du marais en automne. Rencontre avec un paludier.

Réservé aux bons marcheurs et aux enfants de plus de 7 ans. dernière mise à jour : 2021-08-10 par

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Guérande Adresse Terre de Sel Pradel Ville Guérande lieuville 47.31612#-2.45239