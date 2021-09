Ajaccio Grand site de la Parata / iles sanguinaires Ajaccio, Corse-du-Sud Visite botanique du Chemin des douaniers Grand site de la Parata / iles sanguinaires Ajaccio Catégories d’évènement: Ajaccio

Accompagnés de Marc Chiappe, guide botaniste, les participants découvriront les plantes aromatiques du Chemin des douaniers, entre la presqu’île de la Parata et Capo di Feno, dont la succowia des Baléares, ainsi que leur utilisation à travers les âges, au cours d’une randonnée olfactive avec une vue imprenable sur les îles Sanguinaires. Le nombre de personnes est limité à 15, réservations au : 06.03.02.53.38.

Sur inscription

De la Parata à Capo di Feno Grand site de la Parata / iles sanguinaires route des sanguinaires, 20000 Ajaccio Ajaccio Corse-du-Sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00

