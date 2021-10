Feurs Feurs Feurs, Loire Visite balade-photo Feurs Feurs Catégories d’évènement: Feurs

Loire

Visite balade-photo Feurs, 20 octobre 2021, Feurs. Visite balade-photo 2021-10-20 09:30:00 09:30:00 – 2021-10-20

Feurs Loire Feurs EUR Venez participer à une visite insolite de Feurs tout en vous initiant à la photographie avec le club photo. Venez avec votre appareil, ouvrez grands les yeux et laissez-vous guider … visites@forez-est.com +33 4 77 28 67 70 dernière mise à jour : 2021-10-15 par Office de Tourisme Forez Est

Détails Catégories d’évènement: Feurs, Loire Autres Lieu Feurs Adresse Ville Feurs lieuville 45.7441#4.23053