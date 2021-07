Paris Musée des arts et métiers Paris Visite-atelier – Tournez images ! Musée des arts et métiers Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite-atelier – Tournez images ! Musée des arts et métiers, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Paris. Visite-atelier – Tournez images !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée des arts et métiers

Parcourez les collections liées au thème des images en mouvement et du cinématographe et assistez à des démonstrations de jouets optiques. En atelier, réalisez un thaumatrope en souvenir de votre visite. Visite-atelier pour les 4-6 ans et leurs parents.

Inscription à l’accueil du musée, le jour même, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00

