du lundi 2 août au dimanche 26 septembre à Musée des beaux-arts et d’archéologie de Besançon

Peindre la nature —————– ### Visite-atelier paysage Entre monts et forêts, nous sauterons de feuille en feuille, de rocher en rocher, pour découvrir les paysages de Franche-Comté que recèle le musée. En atelier, nous expérimenterons la mise en place des notions de plans et de perspectives, défrichées en visite. – Lundi 2 août – Vendredi 20 août – Dimanche 26 septembre Durée : 2h environ 5€ par enfant Sur inscription

Visite-atelier paysage pour les 7-12 ans Musée des beaux-arts et d’archéologie de Besançon 1 place de la Révolution Besançon République Doubs

2021-08-02T14:15:00 2021-08-02T16:15:00;2021-08-20T14:15:00 2021-08-20T16:30:00;2021-09-26T10:30:00 2021-09-26T12:30:00

