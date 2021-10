VISITE ATELIER : EXPÉRIENCES INSOLITES AUTOUR DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION INATTENDUS OU OUBLIÉS Le Mans, 3 novembre 2021, Le Mans.

VISITE ATELIER : EXPÉRIENCES INSOLITES AUTOUR DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION INATTENDUS OU OUBLIÉS 2021-11-03 – 2021-11-03 La Fabrique, Rêves de Ville 5, boulevard Anatole France

Le Mans Sarthe

EUR 6 4 Aujourd’hui, les architectes redécouvrent les qualités constructives des matériaux connus ou insolites. Jouons, manipulons et expérimentons avec du sable, du coton, du papier, du bois… Observons et découvrons les surprenantes propriétés des matériaux du quotidien.

Votre guide sera Sabine Delaunay du service tourisme et patrimoine.

Atelier ludique en famille à partir de 6 ans

Rendez-vous à la Fabrique, Rêves de Ville 5, Bld Anatole-France .

Billetterie uniquement à la Maison du Pilier-Rouge. Pas de billetterie sur place. Limité à 15 personnes (enfants et parents).

